Débrief’ : Nouvelle PS5, procès Epic Games, bilan Switch et Lost Judgment

Vous en avez l’habitude, chaque dimanche, on vous résume l’actualité de la semaine. Difficile de ne pas revenir sur le procès opposant Epic Games à Apple et ses nombreuses révélations. Que ce soit sur l’éditeur mais aussi sur les autres acteurs du milieu, comme Sony et Microsoft. On reviendra aussi sur quelques annonces, telles que le jeu Made in Abyss ou Lost Judgment, ainsi que l’excellent bilan financier de Nintendo. Tout ça, à retrouver dans ce résumé bien garni.