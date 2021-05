Ratchet & Clank : Rift Apart est désormais Gold et sortira comme prévu

Alors nous avions droit hier à de nouvelles images pour Ratchet & Clank : Rift Apart, Insomniac Games annonce que le jeu est bel et bien terminé et qu’il sortira dans les temps. C’est toujours une bonne chose d’avoir ce genre de précision en ces temps troubles.

Insomniac à son boulon en or

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Le compte twitter officiel du studio Insomniac Games vient en effet d’annoncer la bonne nouvelle. Ratchet & Clank : Rift Apart est « Gold », ce qui signifie que le jeu est terminé et prêt à sortir. Même s’il y a de très rares exceptions comme Cyberpunk 2077 récemment, nous devrions éviter les reports de dernière minute.

Les nouvelles aventures du lombax sont particulièrement attendues de par les nombreuses séquences de gameplay dévoilées depuis quelque temps et qui ont montré un titre absolument magnifique qui exploite en plus la puissance du SSD de la PS5 avec ses nombreux déplacements entre les dimensions. Dans une certaine mesure, on peut dire qu’il est l’un des premiers jeux qui exploitent réellement le potentiel de la console.

Le soft introduit également une femelle lombax du nom de Rivet et qui sera un nouveau personnage jouable. Autant dire que nous avons hâte de mettre les mains dessus le 11 juin prochain exclusivement sur PS5.