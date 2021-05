Stargate : Timekeepers, un RTS adapté de la célèbre série TV annoncé sur PC

La porte des étoiles reprendra bientôt du service si l’on en croit l’annonce de Stargate : Timekeepers. Une petite joie pour les fans qui pourront prêter main forte à SG-1 dans cette nouvelle aventure. Ne fermez pas tout de suite l’iris !

Le chevron 7 bientôt enclenché

Que ce soit avec le film ou la série TV, Stargate aura marqué les années 90 et 2000 avec un univers science-fiction particulièrement prenant. Creative Forge Games, et Slitherine annonce aujourd’hui une nouvelle adaptation en jeu vidéo avec Stargate : Timekeepers.

Même si nous n’avons pas encore droit à du gameplay, on sait qu’il s’agira d’un jeu de stratégie en temps réel prenant place à la fin de la saison 7 de Stargate SG-1. Nous n’incarnerons cependant pas la célèbre équipe puisque le titre proposera une histoire originale durant la bataille de l’Antarctique. Nous rejoindrons l’équipe d’Eva McCain, ces derniers auront pour tâche d’aider le colonel O’neil, le major Carter, Teal’c (incarné « en effet » par Christopher Judge que l’on connait aujourd’hui dans le milieu pour son rôle de Kratos dans God of War) et Daniel Jackson contre la flotte d’Anubis.

Il faut tout de même avouer que la franchise n’a jamais eu vraiment de chance avec ses adaptations en jeux vidéo qui ont été soit très moyennes, soit annulées comme le MMO Stargate Worlds. On espère que celle-ci cassera la malédiction. En tout cas, le teaser ravive quelque souvenir avec cette reprise du générique de la série.