PlayStation 5 : plus de 25 exclusivités en développement

Wired consacre un article à la PlayStation 5 à l’occasion des 6 mois de la sortie de la console en Amérique du Nord. Plusieurs responsables prennent la parole dont Hermen Hulst, patron de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, l’entité qui supervise chaque jeu First Party de PlayStation.

On espère que Knack 3 et PlayStation All Stars Battle Royale 2 sont dans le lot

C’est une remarque de l’ancien manager de Guerrilla Games qui attire notre attention puisqu’il affirme qu’il y a actuellement plus de 25 jeux en cours de développement pour la PlayStation 5 dont presque la moitié sont de nouvelles licences. Pas plus de précisions sur la possibilité que certains sortent aussi sur PlayStation 4 ou s’il s’agit réellement uniquement de projets des studios internes.

Est-ce que le jeu de Haven Studios nouvellement fondé par Jade Raymond est dans la liste ? Même question pour le jeu multi de Firewalk Studios. Il faudra se contenter de savoir qu’il s’agit de jeux venant de différentes régions, plus ou moins gros, le tout dans des genres variés. Bref, rien de concret mais cela va dans le sens des déclarations de Jim Ryan qui disait que la PlayStation 5 aura plus d’exclusivités que ses grandes sœurs.

Les développeurs d’Ember Labs derrière le très attendu Kena: Bridge of Spirits reconnaissent qu’une partie du travail a été fait pour la PS4 et que la PS5 n’est donc pas utilisée à son plein potentiel. Mais ils affirment déjà que leur « jeu 2 » tirera profit du SSD et qu’ils exploiteront mieux la PlayStation 5 cette fois-ci.

Et puisque l’on parlait de Guerrilla, Horizon Forbidden West est cité, notamment à cause des difficultés liées au télétravail. Visiblement, cela n’empêchera pas le jeu de sortir cette année comme prévu. Autre miette d’information, la DualSense sera utilisée pour ressentir les fameuses herbes hautes qu’Aloy fréquente si souvent lors de ses phases plus discrètes. Et non désolé, God of War Ragnarok n’est pas du tout mentionné.

L’avenir semble donc radieux pour la PlayStation 5 et avec autant de projets sous le coude, il ne serait pas étonnant de voir Sony faire une conférence en juin pour faire le point, même si officiellement il refuse de participer à l’E3.