Stock PS5 : Sony prévient que la situation pourrait continuer jusqu’en 2022

Celles et ceux qui cherchent à se procurer une PS5 le savent, la dernière console de Sony se fait très rare depuis sa sortie, et la situation n’a pas beaucoup évolué après six mois de commercialisation. Et c’est visiblement sur le point de continuer selon Sony et son CFO (chief financial officier) Hiroki Totoki, comme le rapporte Bloomberg.

Les stocks PS5 toujours en flux tendu

Selon Totoki, la demande est telle que même en produisant plus, Sony ne serait toujours pas capable de produire assez de consoles pour tout le monde, et ce durant toute l’année :

« Je ne pense pas que la demande est en train de se calmer cette année et même si nous arrivons à sécuriser bien plus d’appareils et à produire beaucoup plus de consoles PlayStation 5 l’année prochaine, notre stock ne sera pas capable de rattraper la demande. »

Une analyse réaliste sur la demande du marché, qui montre bien que la situation autour des stocks PS5 ne va pas s’améliorer de si tôt. Le CFO précise cependant que des solutions sont à l’étude pour rattraper cela, mais que le manque de semi-conducteurs n’est pas le seul problème.

Cependant, l’objectif de Sony est toujours le même. Le constructeur souhaite que la deuxième année de la PS5 soit plus forte que celle de la PS4, ce qui voudrait dire qu’il faudrait vendre 14,8 millions de consoles. Etant donné que la machine s’est écoulée à 7,8 millions en six mois, l’objectif semble réalisable, mais c’est bien les stocks qui vont déterminer si cela est possible ou non.