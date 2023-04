Débrief’ : Star Wars Jedi Survivor, ARK 2, Asus ROG Ally et nouvelle console Sony

A chaque week-end son débrief’ et ce dimanche ne déroge pas à la règle. On revient ainsi sur les actualités de la semaine, avec logiquement, ce qui a tourné autour de la licence ARK (le report du second épisode et la fermeture prochaine des serveurs officiels). On évoquera les nouveautés de Star Wars Jedi Survivor, ainsi que les nouveautés qui tournent autour des consoles portables, avec la rumeur d’une nouvelle machine chez Sony et la présentation de la Asus ROG Ally. On vous présente également un nouveau jeu indépendant.

