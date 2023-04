The Explorator : Découvrez un FPS au style visuel unique et coloré développé par un studio français

Avec cette bande-annonce visible ci-dessous, on découvre un univers pas comme les autres, avec un style graphique mélangeant 2D et 3D qui frappe d’entrée de jeu.

Dans ce FPS façon cell shading et bourré de couleurs, on visitera l’île Ospolis, décrite comme étant la plus dangereuse du monde puisqu’elle cacherait l’entrée vers la cité perdue d’Atlantis. Mais elle est aussi infestée de démons qui ont piégé les explorateurs sur place, et c’est à vous de découvrir ce qu’il se trame là-bas.

Cette proposition originale nous vient d’une équipe française, Remnant Game Studio, qui a donc eu droit à un gros coup de projecteur grâce à son passage dans la dernière émission [email protected]

Pour l’instant, on ignore quand The Explorator sera disponible, mais on sait au moins qu’il sortira sur PC et sur les consoles Xbox. En attendant d’en apprendre plus, la page Steam du jeu est déjà active, tout comme le site officiel du studio.