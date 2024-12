Débrief’ : Demon Slayer 2, The Witcher 4, Ananta, XDefiant ferme et Gran Turismo

En plus de vous évoquer le piratage de la chaîne, le récap va être chargé : un peu d’actualité PlayStation, avec la sortie de My First Gran Turismo et les festivités du 30ème anniversaire mais aussi des fermetures, avec la fin de XDefiant et de Foamstars. On a également eu quelques miettes d’informations au sujet du prochain jeu The Witcher tandis qu’un Demon Slayer 2 a été officialisé. On évoquera aussi les nouvelles images de Ananta et Crimson Desert.