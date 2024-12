Foamstars se dirige vers une lente mort, Square Enix stoppe les mises à jour de saison

Prédire l’échec de Foamstars ne relevait pas de l’exploit tant le jeu de Square Enix n’avait aucune carte à jouer pour réellement subsister sur ce marché de plus en plus bouché. Et pourtant, l’éditeur japonais a voulu lui donner plus de chances que Babylon’s Fall avec un passage en free-to-play qui était essentiel pour sa survie. Le mal était malheureusement fait et cette gratuité n’a pas pu renverser la vapeur pour ce Splatoon-like qui n’a jamais vraiment trouvé son public.