My First Gran Turismo est un free-to-play qui sera disponible sur PS4 et PS5 dès ce 6 décembre

Pour rendre goût à la conduite virtuelle

Avec My First Gran Turismo, PlayStation célèbre son trentième anniversaire en offrant un jeu gratuit à tous les possesseurs de PS4 et de PS5. Dès le 6 décembre prochain, il vous sera possible de vous rendre sur le PlayStation Store afin de télécharger ce free-to-play, dont le contenu est présenté en vidéo.

On peut y voir que la réalisation reste très sobre, avec un contenu bien plus limité que Gran Turismo 7 (ce qui est logique) malgré la présence de plusieurs tracés (Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit) et 18 véhicules.

Au programme de cette expérience, on retrouvera également :

3 événements de courses

3 contre-la-montre

3 niveaux Rallye musical

D’autres épreuves viendront enrichir ce My First Gran Turismo, qui est en réalité davantage destiné à celles et ceux qui veulent découvrir la série qu’à ceux qui enchaînent les temps records et qui ont joué à tous les épisodes pendant des dizaines d’heures. On retrouve aussi une compatibilité avec le casque PS VR2 pour plus d’immersion,

Un petit cadeau somme toute sympathique, qui ne remplacera pas un vrai épisode, mais qui reste bon à prendre. Rendez-vous le 6 décembre prochain à minuit tout pile pour savoir si le titre saura raviver votre passion pour les jeux de la sorte.