The Witcher 4 promet d’être encore plus massif que The Witcher 3, et meilleur que Cyberpunk 2077 selon CD Projekt

Changer de moteur pour faciliter les échanges

Pour éviter certains problèmes rencontrés par le passé, CD Projekt Red a commencé par effectuer un grand changement dans le développement de ce nouveau jeu. Il laisse de côté son moteur maison afin d’adopter l’Unreal Engine 5. Une modification importante qui lui permet d’être plus versatile lorsque le studio travaille sur plusieurs projets en parallèle, comme l’explique le directeur de la technologie Charles Tremblay :

« La façon dont nous avons construit les choses dans le passé était très unilatérale, un projet à la fois. Nous avons repoussé les limites – mais nous avons également constaté que si nous voulions avoir plusieurs projets en même temps, construire en parallèle, partager la technologie ensemble, ce n’était pas facile. »

Le moteur d’Epic Games devrait ainsi faciliter la chose et accélérer le processus, tout en améliorant la communication entre les différentes équipes :

« Nous pouvons partager notre expertise, nos collaborateurs, nos connaissances. Nous voulions également être sûrs d’avoir développé correctement certaines technologies cette fois-ci. Grâce à notre expertise, nous savons comment faire les choses avec l’expérience que nous avons acquise dans le passé. Il est désormais temps de rendre ces technologies partageables entre tous les groupes. »

Ce changement de moteur devrait permettre au studio de conserver les mêmes ambitions qu’auparavant, en voulant toujours aller plus haut (tout en étant très prudent cette fois-ci). Ainsi, le projet The Witcher 4 visera le niveau de qualité de The Witcher 3 ainsi que sa taille démesurée :

« La seule chose que je dirai, c’est que changer de technologie ne change pas le fait que nous serons toujours ambitieux. Et le prochain jeu que nous ferons ne sera pas plus petit, et il ne sera pas pire. Il sera donc plus grand, plus important que The Witcher 3, il sera meilleur que Cyberpunk – parce que pour nous, c’était inacceptable [de le lancer ce dernier de cette façon]. Nous ne voulons pas revenir en arrière. Même s’il y aura des « moments difficiles » et peut-être même des choses négatives qui se produiront, je pense que nous ferons tout ce que nous pouvons pour faire encore mieux que ce que nous avons réalisé ces dernières années. »

Pour le projet Polaris, CD Projekt Red s’est accordé davantage de temps de pré-production afin de s’assurer de partir sur des bases saines (surtout avec le nouveau moteur), notamment pour tester sa nouvelle organisation qui fait suite à la débâcle Cyberpunk 2077.

The Witcher 4 sortira environ un an après sa vraie annonce

Eurogamer s’est également entretenu avec Michał Nowakowski (PDG de CD Projekt) tout au long de ces derniers mois et ce dernier est revenu sur la stratégie de communication qui sera appliquée pour le prochain The Witcher. Cette fois-ci, le délai entre le vrai reveal du jeu et sa sortie devrait être plus ramassé pour ne pas laisser traîner les précommandes pendant trop longtemps :

« Pour être honnête, lorsque nous avons officiellement lancé la campagne marketing [de Cyberpunk 2077] avec les précommandes, ce qui a été le moment où Keanu est apparu sur scène à l’E3 en juin 2019, le plan était en fait de lancer le jeu environ un an plus tard. Cela n’a pas vraiment fonctionné. Nous n’avions donc pas vraiment prévu une campagne sur deux ans, et je pense toujours qu’un an serait vraiment suffisant pour une campagne promotionnelle de ce jeu. »

Il prend ainsi l’exemple de Phantom Liberty, dont la campagne marketing n’a duré que six mois, et indique vouloir viser quelque chose d’un peu plus long pour le prochain jeu, sans jamais dépasser ce que Cyberpunk 2077 a fait. Il indique qu’il y aura tout de même quelques indices distillés ici et là sur le futur jeu, avant sa vraie présentation. On a déjà eu droit à une première image de Project Polaris et il faut s’attendre à d’autres choses similaires dans les mois et années à venir :

« Si je vous demande ce que vous savez de The Witcher 4, la réponse est probablement pas grand-chose. Oui, il y a des théories, etc. Mais il n’y a rien de vraiment précis. Nous voulons donc laisser des miettes ici et là pour que les gens, et les médias aussi, puissent les saisir et essayer de comprendre ce que nous essayons de faire cette fois-ci. »

Que l’on découvre ces « miettes » prochainement ou non lors d’un showcase (comme les Game Awards), ça, c’est une autre histoire.