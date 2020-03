Dead or Alive 6 : Tamaki arrive en DLC, ainsi que de nouveaux costumes

La folie des DLC autour de Dead or Alive 6 ne s’arrête pas, même après la polémique autour des microtransactions liées à l’achat de couleurs de cheveux, qui ont enragés les fans du jeu de Koei Tecmo. En attendant que ce problème soit réglé, un nouveau personnage arrivera prochainement en DLC, et il s’agit de Tamaki.

Toujours plus de costumes

Tamaki sort tout droit de Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, et fait donc ses premiers pas en tant que combattante dans Dead or Alive 6. Elle arrivera bien entendu avec moult costumes, mais pas uniquement pour elle, puisque d’autres personnages auront droit à un attirail supplémentaire prochainement. Les costumes gagnants du Design Contest 2019 Costume Set ont été révélés, et concernent donc Bass, Mila, Honoka, Nico et Marie-Rose.

Pendant ce temps, Koei Tecmo promet que l’update visant à régler le problème des couleurs de cheveux devrait arriver prochainement, avec le patch 1.21a qui n’a pas encore de date de sortie.