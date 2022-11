Accueil » Actualités » Team Ninja serait sur le point de rebooter les séries Ninja Gaiden et Dead or Alive

Team Ninja n’a jamais vraiment complétement fermé la porte à l’idée d’un nouveau Ninja Gaiden, même si le studio a laissé entendre qu’un nouvel épisode pourrait éventuellement être confié à un studio externe ou à une petite équipe en interne. Tandis que l’équipe principale travaille actuellement sur Wo Long: Fallen Dynasty, il se pourrait effectivement que des choses se trament en coulisses à propos de deux séries phares du studio.

Deux reboots confiés à d’autres équipes ?

Le site coréen Ruliweb (relayé par VGC) a indiqué ce week-end que Fumihiko Yasuda, producteur de longue date au sein du studio, était présent à la G-Star Conference la semaine dernière pour parler du futur de Team Ninja. Durant son panel, il aurait déclaré que le studio comptait ressusciter deux licences chères aux équipes et aux fans, à savoir Ninja Gaiden et Dead or Alive.

Cette déclaration était accompagnée d’un slide de présentation qui mettait en avant une image des deux séries, avec la mention de reboot qui y était associée. Yasuda aurait ensuite déclaré ne pas pouvoir en dire plus pour l’instant, mais que le studio partagerait des détails « aussi vite que possible ».

Si le dernier épisode de Dead or Alive remonte seulement à 2019, le troisième opus de Ninja Gaiden date maintenant de 2012 (on met de côté la Ninja Gaiden: Master Collection). On espère donc que ces deux séries reviendront effectivement plus en forme que jamais, et si on ira pas jusqu’à parier sur une annonce aux Game Awards (qui sait), on devrait bientôt en entendre parler à nouveau.