Dead or Alive 6 accueillera sa dernière mise à jour mi-avril

Clap de fin pour Dead or Alive 6. Après un an de contenus additionnels proposant sept nouveaux personnages, le dernier en date étant Tamaki, et surtout une pléthore de costumes divers et variés, le jeu de combat déploiera son ultime mise à jour mi-avril.

La 1.22 et après ?

Le patch 1.22 proposera deux derniers DLCs cosmétiques, un Ticket Premium (disponible le 16 avril) et la correction de plusieurs bugs. Le compte Twitter officiel du jeu précise également que les matchs en ligne, les classements et la boutique resteront accessibles. Koei Tecmo et Team Ninja n’ont pas communiqué sur les raisons exactes qui les ont poussés à faire ce choix.

Dead or Alive 6 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.