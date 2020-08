Suicide Squad : Rocksteady Studios tease l’annonce du jeu

Finis les nombreux fakes, Rocksteady a pris les devants avec une première image teaser pour un jeu Suicide Squad. Pour en savoir plus, il faudra attendre le 22 août et le fameux DC FanDome.

Il sera forcément meilleur que le film Suicide Squad

Cette première image publiée sur Twitter montre ce qui semble être Superman, ce qui fait forcément sourire quand on se souvient de toutes les rumeurs qui affirmaient que le prochain jeu de Rocksteady serait un jeu dédié au dernier fils de Krypton. On peut également partir dans une théorie du complot et dire qu’il s’agit de Bizarro, le clone raté de Superman aux teintes plus violettes et aux problèmes de peau.

Vu le nom Suicide Squad, on suppose que l’on incarnera plutôt les méchants de l’univers DC et que plusieurs d’entre eux seront jouables (dont Bizarro ?). On ne connait encore pas le genre et le modèle du jeu (et encore moins les plateformes ou la fenêtre de sortie) mais cela fait forcément sourire de voir ce teasing apparaître à quelques heures du début de la bêta de Marvel’s Avengers.

Pour finir on remarque qu’en plus des logos Rocksteady et DC, on peut voir Warner Bros Games qui aura donc droit à un baroud d’honneur avant son rachat. Le 22 août devrait être une grosse journée pour les membres de la Justice League puisque l’on suppose que le prochain jeu Batman de Warner Bros Montréal fera également sa grosse première apparition ce jour-là, tout comme un probable Injustice 3.