Accueil » Actualités » Dakar Desert Rally : Le jeu de course de rallye sortira le 4 octobre sur PC et consoles

Après un Dakar 18 vraiment moyen et un Dakar 19 qui n’a jamais vu le jour, la franchise a pris son temps avant de revenir avec un nouvel opus. Nommé Dakar Desert Rally, le titre avait été annoncé en décembre dernier, et comme promis, il arrivera bien en 2022. En octobre plus précisément, puisque la date de sortie vient d’être confirmée par les développeurs.

Off-road en octobre

Suite à l’accueil mitigé de Dakar 18, les développeurs se sont focalisés sur un épisode plus complet et mieux abouti. En tout cas, c’est ce que l’on nous promet. Le jeu vidéo reprend donc le mythique rallye raid avec l’équipe de Saber Interactive Porto au développement, qui n’est autre que l’ancien studio Bigmoon Entertainment.

Au programme, nous aurons plus de 150 véhicules à travers 5 catégories, avec motos, camions, voitures, SSV et quads. Sous licence officielle, le jeu reprendra les courses officielles du Dakar 2020 et 2021 comme annoncé, mais finalement aussi de la saison 2022. On y retrouve un monde ouvert, un système de saisons et de météo dynamiques, la possibilité de jouer en solo ou encore d’affronter d’autres pilotes en ligne.

Rendez-vous le 4 octobre 2022 pour la sortie de Dakar Desert Rally sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Le titre vient d’ouvrir ses précommandes avec un prix fixé à 39.99€ pour l’édition standard et 59.99€ pour la Deluxe, qui ajoute le Saison Pass. Celui-ci proposera le le DAF Truck Turbo-Twin et la Peugeot 405 Turbo 16 à la sortie ainsi que cinq DLC à venir plus tard, avec de nouveaux véhicules et une nouvelle carte. Histoire de motiver les précommandes, une Audi RS Q e-tron sera distribuée aux personnes qui achètent le jeu avant sa sortie.