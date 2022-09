Dakar Desert Rally s’offre un trailer qui sent bon les années 80

Edité et développé par Saber Interactive, Dakar Desert Rally (dont vous pouvez voir ou revoir le gameplay et le monde ouvert), le nouvel épisode de la franchise de jeux de course Dakar, se dévoile avec un nouveau trailer.

Le désert, ça vous gagne !

Dakar Desert Rally vous proposera des étendues désertiques à couper le souffle, un monde ouvert et de nombreuses voitures comme le trailer le montre avec deux véhicules sortis des années 80 : le DAF Truck Turbo-Twin et la Peugeot 405 Turbo 16 d’Ari Vatanen.

Le soft vous proposera également plus de 30 étapes du rallye officiel 2020, 2021 et 2022 avec des véhicules, des équipes et des pilotes sous licence officielle. Peu importe les conditions climatiques, vous devrez surmonter les éléments et votre concurrence pour gagner.

Dakar Desert Rally sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store le 4 octobre 2022.