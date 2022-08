Dakar Desert Rally présente son gameplay et son monde ouvert en vidéo

Après un changement de studio et une pause, la franchise de jeux de course Dakar va faire son retour avec un épisode ambitieux. Nommé Dakar Desert Rally, celui-ci est attendu pour le mois d’octobre et a profité de cette période riche qu’est la Gamescom pour diffuser une nouvelle bande-annonce. Une vidéo assez riche, qui fait le tour de ses mécaniques et de son open-world.

Des étendues désertiques à perte de vue

Il avait été daté plus tôt dans le mois. Dakar Desert Rally s’attarde désormais sur son gameplay, avec un trailer vue d’ensemble comme on les aime. Celui-ci nous permet d’avoir un aperçu des différentes catégories de véhicules que l’on aura (motos, camions, voitures, SSV et quads) et que l’on pourra piloter à travers un vaste monde ouvert. En plein jour comme de nuit ou sous une tempête de sable, la traversée s’annonce sportive et vous devrez prendre soin de votre véhicule et le réparer si nécessaire. La personnalisation est également rapidement survolée à la fin.

Dakar Desert Rally sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store le 4 octobre 2022.