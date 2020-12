Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red annonce avoir vendu 13 millions d’exemplaires du jeu

S’il était le jeu le plus attendu de cette fin d’année, Cyberpunk 2077 n’a cessé déchainer les passions depuis sa sortie, multipliant les polémiques. Cela a alors créé des situations inédites, notamment chez Sony qui a retiré temporairement le jeu du PS Store. Mais même face à tout cela, le studio signe l’un des plus gros succès de ces dernières années, avec des ventes records.

CD Projekt Red says that it has sold 13 million copies of Cyberpunk through digital and physical distribution channels as of December 20.

This number factors in refunds processed by this point at both retail / digital.

The game had 8m pre-orders prior to launch. pic.twitter.com/ZIg4j9nDeB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020