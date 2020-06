Cyberpunk 2077 : Sur PS5 et Xbox Series X au lancement, les améliorations en 2021

Pas plus tard qu’hier, Cyberpunk 2077 a (encore) repoussé sa date de sortie. Cela ne sera plus en septembre mais le 19 novembre. Certains joueurs se sont demandés si cela n’était pas pour accueillir également la nouvelle génération. Drôle de coïncidence, Adam Kicinski, le président de CD Projekt Red a répondu à diverses questions lors d’une conférence téléphonique et cela nous permet d’en savoir plus.

Disponible dès le lancement des nouvelles consoles

On commence à bien le savoir, la prochaine génération sera quelque peu différente avec une frontière bien moins marquée. Nombreux sont les jeux qui seront disponibles sur les deux générations. Cyberpunk 2077 avait déjà évoqué qu’il sortirait dans une version améliorée sur PS5 et Xbox Series X mais que cela n’était pas encore dans les plans.

A l’heure actuelle, cette version améliorée n’est toujours pas prévue. Cependant, Cyberpunk 2077 sera bien disponible dès le lancement des consoles nouvelle génération via la rétrocompatibilité : « Il existe une compatibilité cross-gen sur PlayStation et Xbox […] Il fonctionnera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 à partir de la date de sortie, tout comme il fonctionnera sur la Xbox actuelle et la prochaine actuelle dès le premier jour ».

Le président évoque également une période propice à l’achat de jeu et espère être « la plus grande ou l’une des plus grandes sorties de cette période ». Le studio voit cela comme une opportunité « car nous allons cibler à la fois les possesseurs des consoles de la génération actuelle et les consoles de la prochaine génération ».

Donc oui, Cyberpunk 2077 sera disponible dès son lancement sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Cependant, il s’agit d’une version boostée par l’architecture des consoles et non d’une version pleinement nouvelle génération, celle-ci n’étant pas prévue pour l’instant, comme évoqué juste avant.

Une véritable mise à niveau l’année prochaine

Adam Kicinski continue de donner des précisions et explique que si Cyberpunk 2077 sera directement disponible sur la prochaine génération, cela ne sera qu’une compatibilité, aidée par la puissance de la next-gen. Pour attendre la véritable amélioration – donc les versions développées pour la PS5 et la Xbox Series X, il faudra encore attendre un moment, théoriquement en 2021.

Pas encore de date mais CD Projekt Red vise bien l’année prochaine : « Pour être honnête, nous ne savons pas encore, car nous n’avons pas décidé d’une date précise pour la prochaine génération. Nous sommes sûrs que nous le déploierons l’année prochaine mais il n’était même pas prévu en interne pour un certain jour, il est donc difficile de dire s’il y aura un potentiel retard de cette version nouvelle génération ».

Par ailleurs, bien que cette mise à niveau avait déjà été annoncée comme étant gratuite sur Xbox One / Xbox Series X grâce au Smart Delivery, le studio polonais que la gratuité sera également au rendez-vous du côté des joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5. Pas besoin de repayer donc pour profiter de cette mise à jour.

Et le multijoueur ?

Quant au multijoueur, qu’on nous avait déjà confirmé, celui-ci ne sera pas lancé avant un moment. Comme déjà annoncé, le studio se focalise avant tout sur l’expérience solo et les premières extensions pour la campagne. Viendra ensuite la composante multijoueur, qui forcément, a lui aussi pris du retard, tout comme les extensions.

Concernant les extensions, Adam confirme qu’elles sont aussi décalées : « Nous n’avons pas mentionné spécifiquement le nombre de DLC […] mais bien sûr, le fait que le lancement de Cyberpunk ait été déplacé va proportionnellement déplacer la sortie des potentielles extensions. En fait, nous n’avons aucune annonce spécifique sur le moment où cela est prévu mais comme elles sont en cours de développement – ce ne sont pas des pièces découpées que nous gardons dans le tiroir – elles doivent être faites et arriverons plus tard ».

Et enfin, pour le multijoueur : « Maintenant, en ce qui concernant l’extension multijoueur, son lancement sera également proportionnellement retardé. Bien que le multijoueur soit un peu plus éloigné de toute façon, donc c’est un peu un élément de l’avenir en somme ». Il ne faut pas s’attendre au multijoueur avant un moment. En début d’année, CD Projekt Red avait déclaré que celui-ci n’arrivera pas avant 2022 au plus tôt. Avec ces reports et les potentiels aléas à venir, on pourrait même anticiper une sortie entre 2022 et 2023.

Bref, dans un premier temps, rendez-vous le 19 novembre pour la sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et dans la foulée compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Le jeu refera parler de lui le 25 juin au cours du Night City Wire.