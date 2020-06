Cyberpunk 2077 est une nouvelle fois reporté et sortira le 19 novembre

Les reports de jeux ont été nombreux en début d’année, mais une grande partie du public a surtout retenu le délai de Cyberpunk 2077, qui a bougé sa date de sortie du mois de mai au mois de septembre. Et alors que l’on pensait que cette fois-ci, c’était la bonne, CD Projekt Red vient à nouveau de reporter son jeu tant attendu.

Une sortie en même temps que les nouvelles consoles ?

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Dans un long message posté via leur compte Twitter, l’équipe explique que malgré le fait que le jeu soit fini dans sa globalité, avec l’ensemble des cutscenes, des mécaniques de gameplay et même la conception de Night City, il reste encore beaucoup d’éléments à équilibrer et une myriade de bugs à corriger, comme c’est souvent le cas avec de grands mondes ouverts.

On apprend que quelques journalistes pourront toucher au titre dès cette semaine, et que le Night City Wire du 25 juin nous permettra de patienter. L’équipe s’excuse une nouvelle fois, mais a bien l’intention de nous livrer le meilleur jeu possible, puisque celui-ci est fait pour durer dans le temps.

En sortant le 19 novembre, on imagine aussi qu’il s’agit là du meilleur créneau pour sortir en même temps que la PS5 et la Xbox Series X, qui devraient logiquement arriver durant la même période. De quoi s’offrir un lancement simultanée sur les deux machines, en plus des versions PC, PS4 et One. Quant à la version Stadia, on ne sait pas si elle aussi sera repoussée encore plus loin.

Il faudra donc patienter jusqu’au 19 novembre pour découvrir ce Cyberpunk 2077.