Cyber Shadow tranchera dans le vif dès le 26 janvier 2021

Le dernier Indie World a été l’occasion de prendre des nouvelles de jeux indépendants déjà annoncés ou déjà disponibles sur d’autres plateformes que la Switch. On a ainsi pu revoir Cyber Shadow, dévoilé l’année dernière, qui revient ici avec une date de sortie.

Le ninja et le chevalier

Il faudra donc patienter jusqu’au 26 janvier prochain avant de découvrir Cyber Shadow sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre nous fera parcourir les rues de Mekacity en compagnie de Shadow qui découpera des robots par dizaine sur son passage, le tout avec une esthétique 8-bits qui comblera les plus nostalgiques.

On a également appris que la version Nintendo Switch allait avoir droit à une petite exclusivité, puisqu’en possédant l’amiibo de Shovel Knight, il sera possible d’invoquer le héros en jeu pour aider notre ninja. Rien de bien étonnant lorsque l’on voit que c’est Yacht Club Games qui s’occupe de l’édition du jeu.