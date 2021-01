Cyber Shadow

Cyber Shadow est un jeu de plateforme 2D développé par le studio indépendant Mechanical Head Studios. Hommage visuel au 8bits et aux premiers Ninja Gaiden de la NES, vous incarnez Shadow, un ninja cybernétique, qui, dans un monde dominé par les machines, va devoir affronter des hordes d’ennemis et sauver son clan. Vous aurez la possibilité d’utiliser votre épée et diverses compétences de ninjutsu afin de venir à bout des boss et des niveaux.