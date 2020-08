Crysis Remastered sort le 18 septembre sur PS4, Xbox One et PC

Repoussé sur la plupart des plateformes sauf pour la Switch qui a eu droit à sa version à temps, Crysis Remastered parvient enfin à se dater de nouveau sur consoles et PC, et ce sera pour le 18 septembre. Un trailer comparatif entre le jeu original de Crytek sorti en 2007 et ce remaster co-développé avec Saber Interactive de 2020 accompagne l’annonce de cette nouvelle date de disponibilité.

Crysis plus beau que jamais

Vous ne serez donc pas étonnés de voir que la différence est logiquement criarde entre 2007 et 2020, et pour cause : de nouveaux effets de lumière, des textures retravaillées, une résolution rehaussée sont garanties sur PlayStation 4 et Xbox One. Cela étant, nous parlons du porte-étendard de la beauté vidéoludique en son temps, et c’est bel et bien à nouveau la version PC qui héritera du traitement graphique le plus privilégié, dans le but de faire chatoyer Crysis comme il se doit.

Raytracing, 8K, temporal anti-aliasing et toute une ribambelle d’options graphiques mélioratives telles que le SSDO, SVOGI, parallax occlusion mapping, ou encore la technologie DLSS sont là afin de toujours optimiser davantage les performances du jeu.

Cependant, que vous soyez console de salon, ou bécane de la NASA, vous profiterez forcément de la refonte graphique de Crysis Remastered à paraître le 18 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, et PC via l’Epic Games Store.