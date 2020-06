Le cross-play est enfin disponible dans No Man’s Sky

Annoncé sur le Xbox Game Pass pour le mois de juin, No Man’s Sky a maintenant rejoint le catalogue. Il a également été annoncé qu’une version Windows sera ajoutée au Game Pass pour PC simultanément. Mais ce n’est pas tout, car les joueurs auront la possibilité de jouer en cross-play pour la première fois, et ce dès maintenant.

No Man's Sky Crossplay!

🚀 Crossplay between all platforms

🌌 Improvements to Lobbies and Groups

🎈 Speech Accessibility Options

🦾 VR Full body

👾 Speech to Text

🎮 Win 10 Store

🎁 Free for Game Pass

🛰 New Networking backend

Available Tomorrow ❤https://t.co/AbdW70imzQ pic.twitter.com/1n3hURMsvD

— Sean Murray (@NoMansSky) June 10, 2020