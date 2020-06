Xbox Game Pass : le mois de juin signe l’arrivée de No Man’s Sky

Comme annoncé fin mai, le Xbox Game Pass accueille dès aujourd’hui No Man’s Sky sur PC et Xbox One qui, pour l’occasion, déploie une mise à jour activant le cross-play entre toutes les plateformes. Rassurez-vous, le jeu d’exploration développé par Hello Games n’est pas le seul titre à rejoindre le catalogue du service de Microsoft.

Les compilations Kingdom Heart’s débarquent sur console

En plus de No Man’s Sky, d’autres jeux sont disponibles dès maintenant pour les abonné(e)s au Xbox Game Pass :

Ces titres seront rejoints par Thronebreaker: The Witcher Tales (Console) et The Bard’s Tale ARPG le 18 juin prochain.

Notez aussi que, le 15 juin, dix jeux seront retirés du service de Microsoft :