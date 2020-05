No Man’s Sky fera son entrée dans le Xbox Game Pass en juin

Décidément, Microsoft aime faire plaisir aux abonnés Xbox Game Pass. Le service étoffe régulièrement son catalogue avec souvent de belles petites surprises, comme Alan Wake, qui a fait son entrée il y a peu. Si Minecraft Dungeons a également rejoint les rangs aujourd’hui, un autre vient d’annoncer sa venue future : No Man’s Sky.

Destination galaxie

Le titre de Hello Games arrivera dans le Xbox Game Pass en juin, sans plus de précision pour l’instant. Egalement, on apprend que la version Windows 10 de No Man’s Sky sera lancée en même temps. Cela ne veut cependant pas sous-entendre qu’il fera partie du catalogue PC du Game Pass.

No Man’s Sky est un jeu d’aventure/exploration sorti en 2016 sur PC et PlayStation 4 puis plus tard sur Xbox One. Parti de (très) loin, le titre a su grandement se bonifier au fil des mises à jour, apportant un bel équilibre désormais. Sachez par ailleurs que le studio travaille sur un autre projet, The Last Campfire, qui arrivera en fin d’année.