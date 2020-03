No Man’s Sky : la mise à jour Living Ship disponible gratuitement

Après un lancement catastrophique, No Man’s Sky s’est bien rattrapé depuis en proposant de nombreuses mises à jour gratuites afin d’étoffer le contenu, initialement pauvre. La 9ème mise à jour gratuite intitulée «Living Ship» est désormais disponible !

Avec des vaisseaux presque vivants !

Cette mise à jour 2.3 propose de nombreuses nouveautés, avec notamment des vaisseaux exclusifs possédant une intelligence artificielle. En plus des résolutions de divers bugs, la mise à jour Living Ship contient :

Nouveaux vaisseaux «Living Ship»: mi vaisseau mi entité organique, ces nouveaux véhicules peuvent désormais rejoindre votre flotte. Attention, vous ne pourrez pas les améliorer avec des moyens conventionnels, ces vaisseaux naissent avec des capacités propres, qui ne seront pas modifiables

: partez à la découverte d’anciennes expériences korvax et apprenez-en plus sur les vaisseaux organiques Nouvelles rencontres spatiales : explorez, découvrez de nouveaux objets extraterrestre et rencontrez de nouvelles formes de vie

Le patchnote complet de cette mise à jour est disponible sur le site officiel du jeu. Vous n’avez plus qu’à vous connecter afin de découvrir toutes ces nouveautés et obtenir le tout nouveau vaisseau organique !

Pour rappel, No Man’s Sky est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.