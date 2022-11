Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion veut montrer qu’il est plus qu’un remaster et partage ses spécificités techniques

Depuis qu’il a été révélé au grand jour, il faut bien avouer que Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion impressionne. Bien que vendu en qualité de simple remaster de l’épisode PSP, la frontière avec le remake est très faible et beaucoup de fans se demandent encore s’il ne mériterait pas plutôt cette appellation, même si le travail est moins impressionnant que sur Final Fantasy VII Remake. Conscient des louanges reçues sur le jeu par le public avant même sa sortie, Square Enix vante les mérites de son prochain titre en le présentant aujourd’hui comme étant un peu plus qu’un remaster.

N’y voyez pas un aveu concernant de quelconques changements scénaristiques, car l’éditeur souhaite ici mettre en avant que le travail de remasterisation a été pris avec sérieux. En renvoyant des séquences issues du jeu sur PSP, on peut mieux se rendre compte du gouffre qui sépare les deux versions.

Dans le même temps, l’éditeur a enfin partagé toutes les spécifications techniques de ce remaster, afin de voir comment il tourne sur les différentes plateformes.

Sans surprise, sur Switch, il faudra faire des concessions, avec du 720p en 30 images par secondes, tandis qu’il pourra afficher de la 4K / 60 images par secondes sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Sur Xbox Series S, on nous prévient qu’il faudra télécharger la mise à jour Day One pour profiter d’un framerate aussi élevé.

#CrisisCore –Final Fantasy VII– Reunion is coming to PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch and Steam on December 13.

Here's how it'll run on each platform. pic.twitter.com/2IdZP6yQGn

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) November 17, 2022