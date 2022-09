Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : On y a joué, magnifique remaster en vue ? Notre preview vidéo

Réservé pendant de trop longues années à la PSP, Crisis Core revient enfin avec un remaster qui arrive juste à temps entre la sortie de Final Fantasy VII Remake et Rebirth. Ce spin-off consacré à Zack est sans aucun doute le plus important de la saga Final Fantasy VII, et le plus réussi. Le voir revenir après tant d’années est donc une aubaine pour les fans.

Lors d’un événement organisé à Londres par Square Enix, nous avons eu la chance d’essayer ce remaster, qui peut parfois être confondu avec un remake, et on vous livre ici nos premières impressions sur cette nouvelle version du jeu.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sera disponible le 13 décembre sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.