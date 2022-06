Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est disponible en précommande

Pour les 25 ans de Final Fantasy VII, Square Enix a mis les petits plats dans les grandes. Si l’annonce que l’on retiendra le plus est celle de Final Fantasy VII Rebirth, le deuxième volet du remake, n’oublions que Zack fera lui aussi son retour avec Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, un remaster du spin-off culte sorti à l’époque sur PSP. Cette nouvelle version devrait maintenant sortir dans quelques mois, et il est déjà possible de précommander son exemplaire.

Où précommander Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ?

En attendant que d’autres sites marchands fassent de même, Amazon a d’ores et déjà ouvert les précommandes autour de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, même si on ne sait pas encore quand le jeu sortira. La date indiquée sur le site marchand est un placeholder (31 décembre 2022), ce qui veut dire qu’il ne s’agit pas de la date de sortie définitive puisque celle-ci n’a pas été communiquée par Square Enix.

Vous pouvez tout de même précommander Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion dès maintenant sur les différentes plateformes.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est donc pour le moment prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dans le courant de cet hiver.