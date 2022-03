Criminelles Fiançailles : Avis sur le tome 1 du manga de Pika

Criminelles Fiançailles est un seinen écrit et dessiné par Asuka Konishi. Il est publié en 2017 au Japon et est édité chez nous par Pika Édition. Konishi est une mangaka qui a fait ses débuts en écrivant en ligne, avec une appétence pour la psychologie présente dans ses histoires.

Le manga met en scène une romance atypique entre deux personnages élevés dans des familles yakuza. Un univers d’apparence sombre mais qui va donner la part belle à l’humour, créant ainsi une dynamique autour des deux héros. A la différence de The Fable, autre œuvre qui met en scène des mafieux, le manga de Konishi se veut moins réaliste dans sa représentation du milieu. Pour le moment, la série s’étend sur 5 volumes.

First love, le dernier yakuza

Criminelles Fiançailles nous invite à suivre Yoshino, petite-fille du boss du plus grand clan yakuza d’Osaka. Elle a été élevé dans ce milieu, éducation qui lui a permis de s’endurcir bien qu’elle préfère vivre une vie tranquille. Mais un jour, son grand-père décide de la fiancer à Kirishima, petit fils du boss d’un puissant clan rival basé à Tokyo, avec pour objectif d’unir les deux familles. Après quelques malentendus, Yoshino est contrainte de partir vivre dans la capitale tokyoïte afin d’apprendre à connaitre son futur fiancé. Un drôle d’individu à la fois attachant et flippant, cachant une personnalité ambigüe.

Un concept plutôt sympathique sur le papier, notamment par le fait que cette romance se déroule dans un univers mafieux. Dès lors, on a le droit à des dialogues souvent crus et familier, ainsi que la présence de thématiques matures, sur tout ce qui pourrait toucher au monde yakuza. Tout ceci est amené avec beaucoup de légèreté, le manga étant très porté sur la comédie. La mangaka joue pas mal sur le décalage du personnage de Kirishima, sa psyché troublante qui, derrière son sourire charmeur, cache vraisemblablement un esprit bien plus torturé et déviant qu’il n’y paraît.

Il s’oppose plutôt bien à Yoshino, plus caractérielle non sans une touche de naïveté par moment. Cette dernière est vite dépassée par les évènements et par Kirishima lui-même, qui la fascine tout autant qu’il l’inquiète. Bien sur, elle sera au cœur d’une potentielle machination que l’on a hâte de découvrir dans les chapitres suivants. Ce tome étant accès sur la rencontre entre les deux potentiel futurs fiancés.

Fleur pâle

Si l’humour est omniprésent, le plus souvent au travers des conversations, il est très bien mis en avant par le dessin. Notre héroïne multiplie les têtes comiques et décalées, des réactions exagérées mais qui fonctionnent très bien. Sentiment conforté par le style graphique particulier choisi par la mangaka. Il va sans dire que l’esthétique ne plaira pas à tout le monde et peut même rebuter. Nous avons nous même douté de sa pertinence sur les premières pages, avant de finalement s’y habituer.

On voit alors que ce character design donne du cachet à l’humour. Du fait du décalage évident entre un univers censé être dur, et souvent représenté dans une vision réaliste, ici le monde yakuza est traité avec une certaine légèreté, ce qui enlève immédiatement le ton sérieux que le récit pourrait avoir au vue de son sujet et des thématiques qui pourraient être abordées.

Nous avons plutôt l’impression d’être face à une caricature du milieu, et du genre peut-être. A voir si cela fonctionnera sur la durée, mais pour le moment nous sommes assez satisfaits de la patte d’Asuka Konishi qui apporte une identité à son œuvre. Par ailleurs, niveau décors on ne retrouve pas ce style, les dessins sont plus réalistes, ce qui crée une rupture avec la représentation des personnages. Ceci dit, quand on voit le potentiel comique de Criminelles Fiançailles, difficile de ne pas y voir un parti pris réfléchi et finalement cohérent avec le ton.

Faut-il craquer pour le tome 1 de Criminelles Fiançailles ?

Vous aimez les histoires qui parlent de yakuza ? Alors vous pourriez trouver quelque chose dans ce manga. Le délire de comédie-romantique fonctionne pour l’instant très bien sur ce premier tome, les deux personnages principaux sont drôles et complémentaires. On est pressé de voir leur relation évoluer. Et ce, malgré quelques petites imperfections dans les dialogues. Leur construction et le langage utilisé nous ont quelques fois gênés.

Après, il est évident que l’aspect graphique peut compliquer l’implication des lecteurs et lectrices. Néanmoins il y a du charme qui s’en dégage. Au fil des pages nous avons fini par être convaincu que ce choix a du sens et apporte un truc au manga. Surtout que ça n’enlève pas que la dessinatrice est capable de proposer des dessins plus réalistes et détaillés. Globalement le rendu visuel nous emmène directement sur le terrain du pastiche. Il n’y a qu’a regarder le visage d’un personnage pour s’en convaincre, cependant le casting n’en perd pas en charisme pour autant. Un ajout intéressant au catalogue de Pika, donc.

Un premier volume réussi, surprenant dans ses choix graphiques mais qui fait plutôt mouche dans ses scènes comiques. Puis les deux héros réservent de bonnes choses pour les futurs chapitres. En espérant tout de même que d’autres personnalités atypiques viendront compléter intelligemment cette galerie de personnages et que l’univers yakuza prendra plus de place dans le récit. Sans être une claque, Criminelles Fiançailles est plaisant à découvrir, nous ne manquerons pas de lire les prochains tomes.