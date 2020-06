Crash Bandicoot 4: It’s About Time officiellement annoncé

S’il comptait nous faire la surprise aujourd’hui, Geoff Keighley n’a rien pu faire contre les fuites. On sait donc depuis ce week-end que Crash Bandicoot 4: It’s About Time serait annoncé à la fin du Developer Showcase aujourd’hui, prévu dans le cadre du Summer Game Fest, et c’est donc sans grande surprise que le titre a été annoncé officiellement.

Toujours plus de fuites avant l’annonce

Même après avoir admis publiquement que le titre serait présent, les leaks ont continué avant même cette officialisation, notamment avec quelques screenshots publiés sur Twitter par @Koala_Kong. Ainsi, on a pu découvrir de nombreuses images quelques minutes avant ce trailer, qui nous montre la nouvelle aventure de Crash.

Au programme, des pouvoirs inédits liés aux différents masques, des nouveaux mondes, et la possibilité de jouer avec Crash, Coco et Neo Cortex.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time est donc prévu pour le 2 octobre sur PS4 et Xbox One.