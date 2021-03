Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrivera sur PC le 26 mars prochain

Après sa sortie en octobre dernier sur PS4 et Xbox One, Crash Bandicoot 4: It’s About Time débarque aujourd’hui sur PS5, Xbox Series et même sur Nintendo Switch. Une version PC avait aussi été annoncée en même temps que ces autres versions, mais à une date ultérieure sans plus de précision. On sait désormais quand cette version arrivera, et il ne faudra pas l’attendre longtemps.

Une version PC qui n’aura pas trop de retard

Activision et Toys for Bob nous annoncent que la version PC du jeu n’aura finalement que deux petites semaines de retard, puisqu’elle arrivera le 26 mars prochain. Pour rappel, elle sera accessible sur la plateforme Battle.net.

Rien n’est confirmé pour le moment, mais il y a de fortes chances pour que cette version PC ressemble à celle que l’on trouve aujourd’hui sur les consoles de nouvelle génération, avec de la 4K et du 60 fps.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test de Crash Bandicoot 4: It’s About Time.