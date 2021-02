Crash Bandicoot 4 arrivera sur Switch, PS5 et Xbox Series le 12 mars prochain, plus tard sur PC

Disponible uniquement sur PS4 et Xbox Series lors de sa sortie initiale il y a quelques mois, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a longtemps fait patienter les possesseurs d’autres plateformes, surtout les joueurs Switch. L’attente est sur le point de se terminer, puisque le titre de Toys for Bob va bien sortir sur d’autres machines dès le mois prochain.

La version PC arrivera plus tard

Activision et Toys for Bob annoncent en effet que Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira sur Switch, PS5 et Xbox Series dès le 12 mars prochain. Un nouveau trailer confirmer cela, avec la promesse d’une version PC à l’avenir, qui sortira sur Battle.net. Malheureusement, on ne sait pas encore quand cette version sera disponible, mais elle arrivera bien cette année.

Côté next-gen, le jeu proposera une mise à niveau gratuite entre PS4 et PS5, ainsi que Sur Xbox One et Xbox Series. Les sauvegardes pourront également être transférées. On nous signale alors que les versions PS5 et Xbox Series X proposeront du 4K/60 fps, tandis que la Xbox Series S affichera de la 4K upscalée. Les temps de chargements seront aussi réduits et la 3D audio sera présente.

La version PS5 aura droit à quelques spécificités grâce à la DualSense, avec les gâchettes adaptatives que l’on pourra notamment ressentir sur le blaster de Neo Cortex, tandis que le système d’astuces de la PS5 sera utilisé pour permettre aux joueurs de progresser avec un peu d’aide.

Rendez-vous donc le 12 mars pour découvrir ces nouvelles versions de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.