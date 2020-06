Un nouveau Crash Bandicoot teasé par Activision ?

Avec la N.Sane Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled, Crash Bandicoot a effectué un retour gagnant, et on imagine mal Activision ne pas capitaliser sur ce succès. Il semblerait justement que l’éditeur soit en train de teaser l’arrivée imminente d’une annonce liée à un nouveau jeu estampillé Crash Bandicoot.

Un puzzle qui en dit long

Certaines rédactions, comme IGN, à travers le monde ont en effet reçu un mystérieux puzzle qui représente un masque qui semble tout droit sorti de la série. Les pièces manquantes du puzzle pourraient ainsi indiquer le titre de ce nouveau titre, qui a beaucoup de chance d’être annoncé prochainement.

Il faut regrouper cela avec le listing de merchandising découvert il y a un mois, qui nous montre le célèbre personnage dans un tout nouveau style, plus actuel. Un nouvel épisode ne serait donc pas une surprise, surtout que cela avait déjà été en rumeur en décembre derniers pour les Game Awards. Activision pourrait bien profiter de cet été riche en annonces pour lever le voile sur toutes ces énigmes.