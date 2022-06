Hideo Kojima travaille avec Xbox Game Studios sur un tout nouveau jeu

L’invité de marque de cette conférence Xbox Bethesda Showcase était Hideo Kojima en personne. Le créateur de Metal Gear Solid fait donc des infidélités à Sony PlayStation pour développer un tout nouveau jeu avec Xbox Game Studios.

Overdose ?

Malgré les récentes fuites plus que crédibles sur un certain Overdose, Hideo Kojima n’a rien dévoilé sur le projet de jeu qu’il réalise en partenariat avec Xbox. Il a simplement indiqué que « c’était un jeu qui a toujours voulu faire ». Un peu comme les autres quand on y réfléchie bien, mais tout de même, cela à de quoi nous rendre curieux quand on sait de quoi Kojima Production est capable.

On rappelle d’ailleurs que Death Stranding 2 a été aussi récemment confirmé à demi-mot. Néanmoins, Xbox nous précise qu’il s’agira « d’un jeu qui tirera parti de la puissance du cloud » sans nous dire concrètement ce que cela signifie. Il ne reste plus qu’à attendre pour en savoir plus et constater s’il s’agissait bien du jeu décrit pas les fuites.

N’hésitez pas à soumettre vos hypothèses si jamais vous êtes inspirés.