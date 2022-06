Accueil » Actualités » Diablo 4 revient en force avec une longue séquence de gameplay, une nouvelle classe, et une periode de sortie

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’apparition de Diablo 4 au Xbox Game Showcase a comme un gout d’amertume au vu de l’actualité tumultueuse autour de Diablo Immortals. Cela étant, Blizzard ne s’est pas foutu de nous question contenu de la séquence. Au programme, une nouvelle longue séquence de gameplay, la présentation du Nécromancien en tant que nouvelle classe jouable, ainsi qu’une date de sortie calée pour 2023 sur PC, PS4, Xbox One mais aussi sur PS5 et Xbox Series.

Un trailer de gameplay généreux

On commence par une présentation de gameplay commenté qui met en avant la création de personnages, l’open world du titre, ainsi que d’autres mécaniques en jeu comme les évènements aléatoires qui peuvent apparaître sur la carte, ou encore la présence de world-boss à éliminer en groupe via le jeu en ligne.

Egalement, Diablo 4 semble plus que jamais orienté vers le social, puisque créer sa communauté au sein du jeu n’a jamais été aussi simple selon les développeurs. Il est fait mention du PVP, dans lequel le meilleur joueur actuel sur la carte sera marqué et visible aux yeux de tous, s’attirant alors les foudres de toutes celles et ceux voulant s’accaparer son loot.

En bref, un bel aperçu de ce qui nous attend dans le quatrième épisode de la saga culte qui, on l’espère, s’éloignera des erreurs de parcours du récent Diablo Immortals.

Surprise, le nécromancien est de sortie

Le nécromancien est donc la dernière classe dévoilée par Blizzard lors de ce Xbox Game Showcase. A l’aide d’un joli trailer, on nous présente celui qui réveillera les morts et s’en servira pour décimer le champ de bataille.

Pas d’extraits de gameplay pour lui malheureusement, mais on a hâte d’invoquer moulte créatures avec cette classe culte présente depuis Diablo 2, introduite sous forme de DLC dans Diablo 3, et faisant partie des classes de base de Diablo Immortals.

Une date de sortie, et de nouvelles plateformes

Diablo 4 est désormais prévu pour 2023 et surprise, à la liste des plateformes de sortie s’ajoutent désormais la PS5 et les Xbox Series. Cerise sur le gâteau, cross-play et cross-progression seront activés pour toutes les plateformes.

Cela signifie que vous pourrez retrouver vos amis quelque soit la console qu’ils utilisent. Une bonne nouvelle donc, car personne ne sera laissé sur le carreau et pourra profiter du prochain titre de Blizzard en toutes conditions.

Diablo 4 sortira donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series en 2023. Notons que les préinscriptions pour la béta sont d’ores et déjà ouvertes, mais uniquement sur consoles nouvelles générations et PC.