Starfield : 15 minutes de gameplay impressionnantes pour le RPG spatial

Starfield, le clou du spectacle de cette conférence Xbox Bethesda Showcase était bien entendu présent. On pensera ce qu’on veut du gameplay dévoilé, nous ne sommes pas déçus car le RPG spatial a dévoilé énormément d’éléments et de mécaniques de jeu. On vous résume tout ça.

Des environnements massifs mais des gunfight un peu mous

Starfield nous promet une expérience de RPG à la Bethesda où l’on explore les confins de l’espace. Todd Howard en personne nous a introduit diverses séquences de gameplay pour présenter les contours du jeu. Cela a commencé par une phase sur la lune de Kreet où l’on a pu voir du minage de ressources et rapidement, on a basculé sur des échanges de tirs contre des pirates dans une installation scientifique abandonnée. Même si nous ne sommes pas devant un FPS, on peut néanmoins affirmer que ce ne sera pas le point fort de Starfield. Par contre, l’exploration sauvage semble au rendez-vous avec une faune et une flore assez riches.

Juste après, nous avons pu avoir un aperçu de la ville de New Atlantis sur la planète Jemison. Des villes comme celle-ci, il y en aura plusieurs dans le jeu et on y croisera énormément de PNJ en vue FPS dans la pure tradition des jeux Bethesda. Nous sommes en 2330 et même s’il y aura un fil directeur, vous serez libre de vos mouvements.

Une customisation à tous les niveaux

Par la suite, Howard a mis l’accent sur la personnalisation en commençant par l’avatar du joueur avec l’outil le plus élaboré à ce jour pour un jeu Bethesda. Sans oublier le choix du background vous donnant des capacités de départ. Chasseur de monstres, diplomate, explorateur, gangster…, la liste est assez fournie pour que vous trouviez votre voie. Il sera également possible de choisir parmi 3 traits qui vous donneront des bonus mais aussi des malus.

Bien évidemment, votre personnage pourra gagner en puissance et opter parmi de nombreuses compétences sur les arbres dédiés en fonction des catégories (combat, science, tech…). En matière de constructions, Starfield semble cocher toutes les cases pour les amateurs d’aventure spatiale avec des tas d’élément pour construire sa base personnelle et son propre vaisseau.

En parlant de vaisseau, il y aura bien des affrontements dans les airs et dans l’espaces contre d’autres vaisseaux. L’univers de Starfield semble en tout cas immense avec des planètes qui s’étendent à perte de vue, et surtout une galaxie de plus de 1000 planètes que l’on pourra explorer. De quoi donner le tournis. Avec tout ça, on comprend que le jeu soit reporté à 2023, et on est presque content que ce soit le cas afin d’éviter les bugs qu’un tel jeu peut avoir.

Starfield est attendu pour 2023 sur PC et consoles Xbox. Il sera disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.