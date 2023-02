Maintenant que nous avons pu notamment tester le PICO 4 qui nous a agréablement surpris, il est grand temps de faire le comparatif avec le Meta Quest 2. En effet, étant donné que le PICO 4 vient désormais concurrencer le casque de Meta sur son territoire depuis son lancement officiel en Europe, faisons donc un petit comparatif sur ces deux casques, qui ont clairement des qualités à revendre. PICO 4 ou Meta Quest 2, quel est le meilleur casque de réalité virtuelle PC en 2023 ? Voyons ça ensemble.

Design, packaging et confort

Ces trois points là sont extrêmement importants, et voyons voir quelle marque remporte la palme d’or du design, packaging et confort.

Meta Quest 2

Côté design et packaging tout d’abord, le Quest 2 fait largement le boulot. Sa finition est pour le moins soignée et solide, et la couleur blanche passe très bien. Il en va de même pour sa boîte, très clinquante, assez pratique à refermer, et avec un moule pour le casque, les manettes et la prise de charge, pour plus d’ergonomie. Qu’on se le dise, le Meta Quest 2 marque des points sur cet aspect-là, à contrario du confort.

Hormis l’intérieur du casque confortable et avec la possibilité de régler les lentilles de celui-ci, les sangles sont tout de même un véritable cauchemar à manipuler. Il n’est pas rare de devoir s’y reprendre à plusieurs fois avant de bien serrer le casque à notre convenance, afin qu’il ne tombe pas. C’est vraiment le bât qui blesse de ce côté-là, et ce système de sangle ne va certainement pas convenir à tout le monde, d’autant qu’il n’en reste pas moins un peu lourd.

Sur l’aspect des manettes, rien à signaler. On repart sur des bases similaires à l’Oculus Rift S avec un design tout à fait semblable. La prise en main est impeccable, le tout répond bien, et la disposition des touches fonctionne toujours du feu de dieu. Il y aura encore de quoi pester sur la prise de captures d’écran avec la pression sur deux touches en même temps mais pour le reste, c’est efficace.

PICO 4

Pour ce qui est du PICO 4, le design et le packaging sont pour leur part mi-figue, mi-raisin. Concernant d’abord le design, le mélange entre PSVR et Meta Quest 2 fonctionne bien, avec la devanture toute noire qui donne un look futuriste cool. Cependant, sa finition n’en reste pas moins trop plastique et pas forcément super solide sur le premier coup d’œil. Il en va de même pour le packaging, pas nécessairement enthousiasmant et ressemblant presque à une boite à chaussure. Soit un point qui n’a rien d’excitant, comparé à un Meta Quest 2 qui a mis le paquet sur le design et le packaging. Toutefois, carton rouge pour les deux casques, qui ne proposent même pas une petite lingette pour les lentilles, comme sur un PSVR.

En revanche, le casque VR de la firme chinoise se rattrape largement sur le confort. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, le Pico 4 est un pur bonheur à porter. En se calquant sur le système de molette comme sur le PSVR, le casque concurrence au Meta Quest 2 semble proposer un juste milieu. De plus, la petite sangle au-dessus de notre tête est également parfaite pour ajuster comme il faut le casque, en plus d’utiliser la molette arrière du casque pour serrer le tout. Et pour le coup la surprise est bien là, avec l’avantage d’être un peu plus léger que son concurrent et être de ce fait plus facilement manipulable.

Enfin pour les manettes, le Pico 4 est tout aussi agréable. Tout comme le Quest 2, la disposition des gâchettes et des boutons est similaire, à une exception près. Vous aurez à disposition une touche spécifique pour prendre des captures vidéos ou des screenshots, pour une intuitivité sans faille. C’est sur ce point là que le Pico 4 se démarque sans problème, et avec un design à mi-chemin entre le PSVR 2 et le Quest 2.

Connectivité et interface

Il est temps de passer désormais sur la connectivité et l’interface que proposent les deux casques, et de voir ainsi qui est le plus « user friendly ».

Meta Quest 2

Sur la partie connectivité, le Meta Quest 2 n’est pas réellement en retard. Le casque nous propose ainsi un bouton de volume, une entrée jack et USB-C pour charge l’appareil. Rien de bien fou de ce côté-là, d’autant que les caméra de traking font le boulot, même si l’on regrette que la caméra pour configurer le guardian soit en noir et blanc… Néanmoins, l’aspect PCVR est lui aussi très pratique en connectant votre casque avec le câble Oculus Link, afin de profiter sans retenue de la puissance de votre PC, mais aussi de votre bibliothèque SteamVR. Hormis quelques soucis d’optimisation par moment, cette fonctionnalité fonctionne plutôt bien avec et sans fil.

Et pour la partie purement interface, on part sur une base assez efficace. S’il est bien évidemment toujours discutable de devoir encore et toujours passer par Facebook pour pouvoir se connecter et de proposer ce que la boutique du Quest 2 a à nous offrir, il faut dire que l’interface est épurée. Cette dernière tourne évidemment sous Android, et la navigation n’en reste pas moins intuitive, ce qui est un régal pour les utilisateurs. La connectivité avec l’application Oculus est aussi de qualité, et permet même de récupérer via la synchronisation, nos diverses captures d’écran. En somme, le Quest 2 marque un point sur cet aspect.

PICO 4

Du côté du PICO 4, nous sommes sur un même son de cloche pour l’aspect purement connectique. Hormis le fait qu’il n’y ait pas de prise jack sur ce dernier, le casque dispose a minima de quoi monter et baisser le son, mais aussi d’une entrée USB-C afin de charger ledit casque. La caméra du tracking est au passage logiquement mieux ficelée que celle du Meta Quest 2, avec une calibration en couleur et mieux fichue pour le coup. Pareil pour l’aspect PCVR, qui se fait via le Pico Link et l’assistant de Streaming de Pico, afin d’accéder sans accroc à votre bibliothèque SteamVR. Il est possible d’acheter un Virtual Desktop via la boutique du Pico 4 mais difficile de savoir si cela sera mieux optimisé qu’un SteamVR, parfois longuet à se lancer en mode PCVR.

Ceci dit, la connectivité en PCVR est beaucoup plus fluide que sur Quest 2, et c’est déjà ça de pris. Enfin pour l’interface, le PICO 4 est en demi-teinte de son côté. La navigation est parfois un peu austère sur les paramètres, tandis que le reste est plutôt intuitif dans l’ensemble. Pour se connecter, il faudra juste créer un compte afin d’accéder instantanément au store du Pico 4. Le tout est donc bien mieux agencé que le Quest 2 et sa connectivité avec Facebook. Par ailleurs, la récupération des captures d’écran ou vidéos est aussi facile que sur un Quest 2, ce qui fait que les deux casques en concurrence en sont à égalité.

Prix et disponibilité

Entre le Pico 4 et le Quest 2, lequel sera le moins cher ? Eh bien, il s’avère qu’il y a une grosse surprise de ce côté-ci.

Meta Quest 2

Sur la question du prix, le Quest 2 est le plus cher. Effectivement, comptez 449€ pour vous procurer la version 128 Go, et 549 € pour disposer de la mouture 256 Go. Le tout, avec Beat Saber offert. C’est une offre assez intéressante, même s’il y aura de quoi être déçu sur la non disponibilité du pack Meta Quest 2 avec Beat Saber et Resident Evil 4 qui avait été proposé un temps… Sur ce point-là, le Meta Quest 2 se prend les pieds dans le tapis, même s’il est quand même achetable très facilement via Amazon notamment.

Pico 4

Le PICO 4 sera donc le casque le plus abordable dans ce comparatif, et avec une offre plus qu’alléchante. En achetant le Pico 4 à 429 € dans sa version 128 Go ou à 499 € dans son modèle 256 Go, vous recevrez d’office un pack avec six jeux, dont un certain After The Fall, qui n’est pas un FPS si déplaisant. Autant dire que cette offre aura de quoi tout de suite attirer les foules, d’autant que le Pico 4 est lui aussi, disponible immédiatement à l’achat sans attente via Amazon, et dans pas mal de pays comme pour le Quest 2. Pas de problème de stock actuellement pour les deux casques et une offre actuellement meilleure pour le PICO. Bien sûr, l’offre avec les six jeux est limité ; ce qui rendra la comparaison plus équitable lorsque celui-ci ne sera plus disponible.

Puissance et résolution

Petite opération à cœur ouvert pour le Quest 2 et le PICO 4, qui vont passer sur le billard du côté de leur résolution et puissance respectives.

Meta Quest 2

Le Meta Quest 2 pour un casque nomade, ne s’en sort pas trop mal encore aujourd’hui niveau puissance. Dopé au Qualcomm XR2, le casque de Meta parvient à nous proposer une puissance largement décente pour nous proposer des jeux VR aux graphismes de qualité que ce soit sur du Beat Saber voire sur d’autre production comme The Walking Dead: Saints & Sinners. Qui plus est, sa résolution de 1832×1920 par œil fait de lui un casque VR qui tient encore la route encore même aujourd’hui. Autrement dit, la configuration du Quest 2 est encore aujourd’hui suffisante pour les jeux VR actuels, même si le tout commence à devenir logiquement vieillissant.

Pico 4

Vient ensuite le Pico 4, qui casse forcément la baraque sur pas mal d’aspects. En sus d’avoir également à sa disposition un processeur Qualcoom XR2, le casque VR chinois impressionne en revanche par sa résolution. Ici, nous serons sur du 2 160 x 2 160 pixels par œil. Autrement dit, nous pourrons partir sur une résolution 4K avec ces lentilles pancake plus récentes, et proposant il faut le dire, un rendu encore plus saisissant que sur le Quest 2. Ce qui est logique pour le Pico 4, tant le Quest 2 a on le rappelle, 2 ans d’existence. Qu’on se le dise, le Pico 4 est de ce fait une petite révolution, d’autant qu’il peut afficher également de la 8k, et est donc prêt pour la next-gen en somme.

Catalogue de jeux

Il faut bien l’avouer, un catalogue de jeux est souvent très important sur une plateforme. Il est temps de voir qui du Quest 2 ou du Pico 4 remportera la bataille.

Meta Quest 2

Bien entendu, il allait de soi que l’on fasse un comparatif sur le catalogue de jeux des deux casques. En premier lieu, le Quest 2 bât encore à plate couture le Pico 4. Avec une pile monstrueuse d’exclusivité avec du Beat Saber, Wraith: The Oblivion – Afterlife, The Climb 2, Maskmaker, Among Us VR ou encore du The Walking Dead: Saints & Sinners 2, autant dire que le casque de Meta brille par ses nombreuses exclues. Et bien évidemment qu’il risque d’y en avoir d’autres dans les mois ou les années à venir, ce qui pourrait bien mettre à mal le Pico 4 qui n’est pas vraiment transcendant dans son catalogue à proposer.

Pico 4

Effectivement, le Pico 4 est encore à la traine du point de vue de son catalogue. Oubliez les jeux cités plus hauts, car ce sera le Quest 2 qui les aura sous sa coupe. Il y aura certes quelques jeux comme Arizona Sunshine, Against, After the Fall, ou encore Warhammer 40.000: Battle Sisters, mais cela ne sera pas suffisant. Pour faire simple, il s’agit de titres qui sont sortis il y a un petit moment déjà, et ce ne seront certainement pas des titres comme Ragnarök qui vont convaincre les joueurs de se laisser tenter par la casque de la firme chinoise. Reste que l’entreprise s’efforce de s’offrir quelques exclusivités dans un futur proche, afin de gonfler son catalogue. Cela sera à vérifier dans les mois et années à venir et en attendant, il faudra forcément passer par le mode PCVR, afin de jouer à certains titre sur le Pico 4.

Autonomie

Avant de passer à la conclusion, les deux casques doivent quand même passer le test de l’autonomie au niveau de la batterie. Du coup, qui a la plus grosse ?

Meta Quest 2

Sur le point batterie pur, le Quest 2 n’arrive pas à nous proposer une autonomie suffisamment satisfaisante. Il faut compter 2-3 heures pour une utilisation intensive, et la charge prend quand même un peu de temps, avant de réutiliser le casque avec une charge à 100%. En même temps, on s’y attendait avec une batterie de seulement 3640 mAh… D’ailleurs, la charge du Quest 2 n’est que de seulement 10W, ce qui ne permet pas une charge super rapide comparé au Pico 4.

Pico 4

Il en sera hélas de même pour le Pico 4 sur son autonomie. Le casque se déchargera complètement about de deux à trois heures d’utilisation intensive. Ce qui est par contre décevant, surtout lorsqu’on sait que le casque de la firme chinoise dispose d’une batterie supérieure, soit 5300 mAh. Pico devra encore travailler sur ce point sur son prochain casque, bien ce que dernier dispose de la charge rapide. Autrement dit, comptez 1h30 pour le charger intégralement grâce à la charge rapide 20W, ce qui est un bon point. Il s’agit là d’un petit avantage au Pico 4.

Meilleur prix casque Pico 4 / Meta Quest 2

Si vous avez choisi le casque que vous souhaitez, vous pouvez retrouver les deux casques PICO 4 et Meta Quest 2 au meilleur prix dans ce tableau comparatif. Il est mis à jour en temps réel et vous permet de trouver le casque que vous souhaitez au meilleur tarif. A noter que les deux possèdent une version 128 Go de stockage et une version 256 Go.

Conclusion

Après ces longs comparatifs, force est d’admettre que le Pico 4 prend un tout petit avantage extrêmement serré sur le Quest 2. En proposant une résolution, un bon confort, mais surtout une assez bonne autonomie voire un prix très agressif, autant dire que le casque de la firme chinoise peut faire de l’ombre au Quest 2. Ceci dit, l’appareil VR de Meta, sorti il y a plus de deux ans, tient encore la route avec son catalogue de jeux fourni (contrairement au Pico 4 qui a encore beaucoup à apprendre sur ce point), mais surtout son design et interface, mieux travaillé. En somme vous l’aurez compris, chacun a ses avantages et ses inconvénients, et il en ressort que le Pico 4 peut quand même s’imposer comme un casque VR abordable à posséder, d’autant qu’il est livré avec un pack de 6 jeux en l’achetant via Amazon. Il ne lui reste plus qu’à avoir un catalogue de jeux et un OS digne de ce nom pour arriver à faire arme égale avec le Quest 2.