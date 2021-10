Codemasters recrute pour son jeu le plus ambitieux

Depuis que Codemasters a été racheté par Electronic Arts pour la somme de 1,2 milliards de dollars, on a appris l’existence de GRID Legends, un nouvel opus censé sortir en 2022. Mais puisque EA souhaite adopter un rythme de sorties soutenu, avec un jeu de racing par an, il n’est pas étonnant de voir que Codemasters est déjà à la tâche pour son jeu qui arrivera probablement en 2023.

Un nouveau jeu mystère

C’est Codemasters Cheshire qui travaille principalement sur le prochain titre, qui est décrit dans une offre d’emploi comme étant « le jeu le plus ambitieux et le plus massif que Codemasters a fait en plus d’une décennie. »

C’est le site Exputer qui a détecté l’information, en repérant que l’équipe serait bientôt « libérée » du support de Dirt 5, dans la mesure où le suivi du jeu va s’arrêter prochainement pour laisser place à un nouveau projet.

On ne sait pas encore su quel jeu Codemasters va travailler, même si la piste d’un Dirt 6 ou d’un Dirt Rally 3.0 pourrait être évidente aux premiers abords. On pourrait éventuellement penser qu’il pourrait aussi s’agir d’un autre jeu F1, ou d’une toute nouvelle licence pour Electronic Arts. Réponse dans les mois à venir.