Annoncé aux Game Awards de 2020, le petit jeu de dragons en PvP développé par le studio Playwing, des vétérans de l’industrie du jeu vidéo, revient sur le devant de la scène. Ainsi, les développeurs ont dévoilé une toute nouvelle vidéo de gameplay durant notre AG French Direct concernant Century: Age of Ashes et de son mode pillage.

Il pleut de l’or à volonté

Century: Age of Ashes s’annonce comme étant un nouveau jeu en joueur contre joueur, qui permettra d’assister à des batailles de dragons spectaculaires en 3vs3 ou 6vs6. Ce dernier bénéficiera de trois classes de personnage au lancement, qui auront chacune des capacités différentes.

Nous aurons donc, le maraudeur qui aura le rôle de chasseur, la garde-brise protégera ses alliés en chargeant à leur côté, et le spectre sera le petit fourbe de la partie avec sa capacité lui permettant de se rendre invisible.

Venons-en maintenant au fameux mode pillage, qui fera affronter deux équipes en 6vs6 dans le but de récupérer un maximum d’or pour gagner. Pour se faire, les joueurs et les joueuses devront éliminer des créatures volantes qui transportent de l’or pour le ramener à leur base afin de faire grandir leur réserve.

Les développeurs annoncent que des événements auront lieux lors des différentes parties, avec par exemple, les coffres de votre base qui se ferment donnant le droit à une course effrénée pour récupérer une clé, afin de rouvrir ces précieux coffres permettant de déposer votre butin, ou alors, un engin explosif à amener à la base ennemie pour dérober leur or.

Century: Age of Ashes promet des combats épiques à dos de dragons, et ce dernier sera disponible en free-to-play le 2 décembre prochain sur Steam et en 2022 sur consoles.