CD Projekt Red veut du multijoueur dans la majorité de ses jeux et étendre ses univers via des films ou séries

CD Projekt Red s’est complétement lâché aujourd’hui à l’occasion de son bilan financier. Le studio polonais a voulu faire le point sur tous ses projets à venir, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a. En plus des 5 jeux The Witcher, une suite à Cyberpunk 2077 a été officialisée, et une nouvelle licence est en préparation. Les choses changent donc beaucoup au sein du studio, et les ambitions aussi. Désormais, CD Projekt Red entend faire en sorte que la majorité de ses projets intègrent une partie multijoueur, et compte aussi se lancer davantage dans le transmédia.

Du multijoueur partout

Si le studio reste avant tout focalisé sur son envie de développer des RPG solo, il faut maintenant s’attendre à ce que ceux-ci intègrent tout de même une partie multijoueur.

CD Projekt Red avait bien l’intention d’inaugurer tout cela avec Cyberpunk 2077, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Pour ses futurs jeux, le studio entend bien faire en sorte que du multijoueur soit présent dans la majorité de ses productions à venir.

C’est déjà confirmé pour Project Sirius, un spin-off The Witcher développé par The Molasses Flood, et on peut logiquement s’attendre à ce que la suite de Cyberpunk 2077 intègre aussi un mode multijoueur. Reste à voir si la nouvelle trilogie The Witcher sera concernée ou non.

Des adaptations en plus pour The Witcher et Cyberpunk 2077 ?

On s’en doutait un peu avec le succès de Cyberpunk Edgerunners, mais l’une des principaux axes de développement des licences de CD Projekt Red, c’est le transmédia.

Le studio compte bien continuer à étendre les univers de ses licences phares avec de nouvelles adaptations en films et en séries, et ce avec l’aide de partneraires externes. Si aucun projet spécifique n’a été officialisé pour le moment, on peut imaginer que le studio se concentrer d’abord sur des adaptations de Cyberpunk 2077, étant donné que les romans The Witcher sont déjà en train d’être adaptés par Netflix.

Et même si la série portée par Henry Cavill a pour but de retracer des événements antérieurs aux jeux, et n’a donc pas de véritable rapport avec eux, elle reste extrêmement profitable pour le studio, qui capitalise sur ce succès de manière indirecte.

Et vous, quelle(s) adaptation(s) de licence CD Projekt Red aimeriez-vous voir ?