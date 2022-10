CD Projekt Red annonce la mise en chantier d’une nouvelle licence, Project Hadar

CD Projekt Red tenait aujourd’hui un nouveau bilan financier, et maintenant que Cyberpunk 2077 est de retour en haut des charts, c’était le moment ou jamais pour draguer les investisseurs et les potentielles nouvelles recrues. Le studio a fait le point sur ses projets à venir, avec une suite à Cyberpunk 2077 et pas moins de 5 nouveaux jeux The Witcher, mais on découvre aussi que CD Projekt Red compte travailler sur une troisième licence, qui est pour l’instant nommée Project Hadar.

Une toute nouvelle licence qui ne verra pas le jour avant un moment

C’est une annonce majeure pour le studio, puisque suite au lancement compliqué de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red avait choisi de ne se concentrer que sur ses deux licences fétiches.

Il y a visiblement eu quelques personnes qui ont changé d’avis en interne, puisqu’on apprend aujourd’hui l’existence de Project Hadar, qui sera bien une licence à part et qui sera donc la troisième licence du studio. Ce nouveau projet est entièrement développé en interne, et cette licence est en réflexion depuis la fin d’année 2021.

Ne vous attendez pas à en savoir plus avant un bout de temps, puisque le studio indique que ce projet est encore dans sa phase conceptuelle, et que même la préproduction n’a pas démarré. Il n’y a même pas encore de jeu pour le moment, c’est dire. C’est pour l’instant une toute petite équipe qui travaille sur l’élaboration de cette nouvelle licence, dont on ne sait rien.

On se demande forcément si cette licence n’est en réalité pas déjà connue, puisque rappelons-le, The Witcher est adapté des romans d’Andrzej Sapkowski, tandis que Cyberpunk 2077 trouve son origine dans le jeu de rôle Cyberpunk 2020. Mais CD Projekt Red semble préciser que cette licence est conçue en partant de zéro, ce qui laisse penser qu’elle est bien inédite.