The Witcher : La nouvelle trilogie officialisée ainsi que deux autres jeux, tout savoir sur le futur de la saga

Que d’annonces chez CD Projekt Red aujourd’hui. Le studio tenait son habituel bilan financier de fin de trimestre, et au cours de celui-ci, il en a profité pour déballer sa feuille de route en ce qui concerne probablement les 10 prochaines années à venir, voire plus. Après avoir officialisé l’arrivée d’une suite à Cyberpunk 2077, nommée temporairement Project Orion, CD Projekt Red a fait le point sur le futur de sa licence la plus lucrative, The Witcher. Et ce sont pas moins de 5 jeux qui nous attendent. On résume tout ce qu’il faut savoir à propos des nouveaux jeux The Witcher.

La nouvelle trilogie sortira rapidement

On savait déjà qu’un quatrième épisode de The Witcher était en développement, et qu’il s’agissait probablement du début d’une toute nouvelle saga.

C’est désormais confirmée par CD Projekt Red, qui indique qu’une nouvelle trilogie The Witcher est actuellement en développement, avec un premier épisode baptisé Project Solaris. Il s’agira bien d’un RPG en monde ouvert à l’image de The Witcher 3, et il est pour l’instant développé par une équipe de 150 personnes.

Mieux, on sait que les épisodes de cette trilogie sortiront à des périodes rapprochées, puisque CD Projekt Red entend sortir la fin de la trilogie au maximum six ans après la sortie de Solaris. Ce qui veut dire que l’on peut s’attendre à un jeu The Witcher tous les trois ans.

Si bien entendu, tout se passe bien et qu’aucun retard n’est à développer. On exprimera forcément des doutes quant à cette cadence, étant donné les soucis de crunch qui ont touché le studio, alors croisons les doigts pour que le rythme de travail soit mieux géré.

Deux spin-off ambitieux confiés à d’autres studios

Cette nouvelle trilogie ne sera pas le seul projet The Witcher du studio. On savait déjà que The Molasses Flood, récemment absorbé par CD Projekt Red, travaillait aussi sur un jeu The Witcher, qui a maintenant pour nom de code Project Sirus.

Il ne s’agira pas d’un jeu The Witcher traditionnel, mais plutôt « d’une regard innovant sur l’univers The Witcher qui racontera une histoire inoubliable pour les nouveaux et les anciens fans de The Witcher ». Le projet est actuellement en stade de pré-production, avec une équipe de 60 personnes qui travaille dessus. En plus d’une campagne solo, le jeu sera aussi axé sur le multijoueur. On devrait donc le voir arriver un peu plus vite que les autres projets.

Ce qui est surprenant, c’est l’officialisation de Project Canis Majoris, un nouveau RPG open-world The Witcher. Il ne faut pas le confondre avec la trilogie qui est en cours de développement, car il s’agit d’un projet à part, même s’il reprendra visiblement la structure d’un The Witcher 3. Il sera développé sur l’Unreal Engine 5.

On sait seulement qu’il est actuellement développé par un studio externe à CD Projekt Red, ce qui est une première. Cependant, ce studio n’est pas nommé, mais on nous informe que des vétérans de la licence The Witcher y travaillent.

The Witcher 3 next-gen est toujours prévu pour 2022

Si ces titres ne devraient pas arriver avant plusieurs années, on aura bien notre dose de The Witcher en 2022. CD Projekt Red n’a pas voulu donner de date précise, mais le studio confirme que The Witcher 3 arrivera bien sur PS5 et Xbox Series dès cette année.

Le portage avait été repoussé de plusieurs mois, mais devrait bien tenir sa date de sortie en 2022. Etant donné qu’on est en octobre, cela veut donc dire que l’attente n’est plus très longue.