CD Projekt Red absorbe complètement le studio The Molasses Flood, qui travaille sur un spin-off de The Witcher

Project Sirius a du mal à prendre forme

L’annonce est tombée durant les derniers résultats financiers de CD Projekt Red, mais a été effective ce 1er avril. Un message a été posté sur le site officiel de The Molasses Flood pour indiquer la fermeture de cette entité, dont les employés sont maintenant redirigés vers le staff interne de CD Projekt Red :

« Suite à la fusion, The Molasses Flood, sous sa forme juridique antérieure (entité juridique distincte), a cessé ses activités, tandis que CDPR Inc. a repris les droits et obligations de The Molasses Flood. La fusion n’affectera pas la disponibilité ni la distribution des jeux vidéo The Flame in The Flood et Drake Hollow, qui continueront d’être publiés par CD Projekt Group. »

Ce changement devrait malgré tout être le moteur de quelques départs au sein du groupe, volontaires ou non. Game Developer note que le co-fondateur Damian Isla a déjà pris la décision de quitter l’équipe, et on ne sait pas si d’autres suivront le pas. Des licenciements au sein de The Molasses Flood ont déjà eu lieu l’année dernière suite à la réorganisation autour de Project Sirius. Aux dernières nouvelles, ce dernier est un jeu The Witcher orienté multijoueur qui est actuellement au stade de pré-production, sans que l’on en sache plus pour le moment.