The Witcher : Le développement du jeu multijoueur repart à zéro avec de nouvelles ambitions

Après les turbulences causées par Cyberpunk 2077, le studio polonais CD Projekt Red a décidé de placer toutes ses billes sur la licence The Witcher, avec une nouvelle trilogie en préparation, un remake et d’autres spin-offs. Parmi ces nombreux projets, il y en a un qui risque de dérouter les fans de la série puisqu’il s’agit d’un jeu orienté multijoueur (avec du solo tout de même présent), qui est développé par The Molasses Flood, un studio racheté par CD Projekt Red il y a quelques temps. Ce projet reste encore mystérieux mais le groupe annonce d’ores et déjà un reboot en interne avec quelques changements au programme.

Des ambitions revues et corrigées

Celui que l’on connaît uniquement sous le nom de Project Sirius semble avoir été repensé et remis à zéro selon CD Projekt Red, qui annonce que l’échelle du projet a été revue.

Dans un communiqué à destination des investisseurs qui a été publié hier, le groupe a justifié ses récentes dépenses pour les deux premiers mois de l’année 2023 en indiquant que le potentiel de Project Sirius a été réexaminé en interne. En plus des 7,6 millions de dollars investis sur le projet en 2022, 2,2 millions de dollars ont été ajoutés depuis le début de l’année 2023. CD Projekt affirme que cette décision a été prise suite à « l’évaluation de l’échelle et du potentiel commercial de Project Sirius, et du travail en cours sur la mise en place d’un nouveau cadre pour le projet ».

On ne sait donc pas vraiment quand ce jeu verra le jour ni sous quelle forme, mais il ne faut maintenant pas l’attendre avant quelques années.