Cautious Hero : Présentation et avis sur le manga de Doki-Doki

Depuis quelques mois, Doki-Doki s’attaque à un nouvel « Isekai ». L’éditeur est décidément prolifique dans ce domaine, ayant ainsi un tas de jolies séries du même acabit à nous proposer en simultané, en compagnie de Why Nobody Remembers My World? ou encore Cube Arts. « Sobrement » titré Cautious Hero chez nous, ce manga de Light Tuchihi et Koyuki est l’adaptation du light novel du premier cité.

Connue chez nous grâce à l’adaptation anime, disponible sur Wakanim depuis 2019, les trois premiers tomes de cette série sont disponibles chez l’éditeur de The Rising of the Shield Hero. Isekai plutôt classique, le lecteur peut y suivre une déesse censée sauver un monde parallèle de la dévastation, surtout grâce à l’aide d’un héros qu’elle doit choisir parmi une longue liste. C’est sur Seiya Ryûgûin que son choix se porte, sans voir que ce dernier est catégorisé comme étant « beaucoup trop prudent ».

C’est donc une histoire héroïque qui s’offre à nous. Une histoire dans laquelle s’entremêlent humour et combats endiablés, rythmés notamment par la surpuissance de Seiya. Pleine de promesses, cette série semble d’avance être un bon divertissement. Mais dans la flopée d’Isekai qui fleurissent chez nous ces dernières années, celui-ci ne paraîtra-t-il pas plat ou réchauffé face à ses « concurrents » ? C’est ce que nous allons voir à la suite de notre lecture des trois premiers volumes.

Du classique qui fonctionne bien

Au Japon, le manga a commencé en novembre 2018, dans le mangazine Dragon Age. Au dessin, on retrouve donc Koyuki, connu chez nous notamment pour Log Horizon – La Brigade du Vent de l’Ouest. Mais bref.

Dans cette histoire, le lecteur est emmené dans le domaine unifié des dieux, un monde dans une autre dimension où les divinités veillent sur les mondes. Leur rôle est de les sauver s’ils sont mis en danger. Pour cela, les divinités peuvent invoquer divers héros d’un autre monde afin de l’envoyer sauver celui actuellement en détresse. Dans tout cela, le lecteur fait alors la rencontre de Ristarte, une déesse qui doit sauver un monde classé rang S, soit très difficile à sauver.

Oui mais voilà, la jeune déesse est inexpérimentée. Elle a déjà bien sauvé quelques mondes, mais jamais un faisant face à un tel danger. En cherchant parmi les héros qu’elle pourrait invoquer, elle tombe sur Seiya Ryûgûin, un homme dont les capacités sont hors du commun. Il excelle dans tous les domaines, elle décide donc de l’invoquer pour l’aider dans sa quête.

Oui mais voilà, Seiya n’est pas comme les autres héros. S’il est parmi les plus puissants jamais vus, ce dernier souffre d’un mal incurable : il est bien trop prudent. C’est là la petite touche d’originalité qui nous est proposée. Cautious Hero porte donc bien son nom et apporte un peu de fraîcheur dans un genre déjà bien chargé. Autre point intéressant par ailleurs : le lecteur suit Ristarte, et non Seiya, contrairement à ce à quoi le genre nous habitue.

Quitter la psyché du héros pour s’intéresser à celle d’une divinité maladroite est un point intrigant. La jeune femme ne supporte pas son allié, au point que le lecteur se retrouve à suivre un personnage constamment frustré et sur les nerfs. Et puis, ça offre aussi une vision un peu différente du personnage du « héros », toujours représenté comme classe et charismatique dans tout Isekai qui se respecte, Konosuba exclu.

Casting humoristique et rythme de croisière

En plus de Ristarte et Seiya, les lecteurs pourront faire la connaissance de Mush et Elh, deux alliés qui prendront part aux aventures de la déesse et son héros. Leur présence ajoute un peu de naïveté à la série, ainsi qu’une bonne dose d’humour. Car, sachez-le, Cautious Hero est, avant tout, une série humoristique. Il suffit de voir le comportement du héros et ses séances d’entraînement pour le comprendre.

Et ces entraînements sont justement un point qui nous rappelle que le développement de Cautious Hero reste classique. Le but reste toujours de supprimer la menace que représente le roi-démon du monde en danger. Seul le héros et ses alliés peuvent y parvenir. Le monde dépeint ici est, par ailleurs, lui aussi très classique, avec des villages médiévaux et un bestiaire purement fantasy.

Malgré ce classicisme marqué, Cautious Hero peut se reposer sur des visuels très qualitatifs. Les designs des personnages sont propres, le découpage de l’action plutôt efficace et l’action est assez prenante. C’est donc du classique, mais du classique qui fonctionne plutôt bien. Et puis, la large palette d’expressions faciales de Ristarte vient ajouter un petit quelque chose de mignon en plus à l’œuvre.

En outre, on notera un rythme plutôt correct dans le développement de l’intrigue. Les choses ne vont ni trop vite, ni trop lentement. Évidemment, on ne retrouve pas le rythme effréné de l’anime mais ça fait quand même l’affaire. A noter d’ailleurs que ce rythme permet de mieux appréhender l’humour de la série, ainsi que les quelques retournements de situation qui nous sont proposés.

Faut-il craquer pour Cautious Hero ?

Après trois tomes, Cautious Hero se révèle comme étant une lecture plutôt amusante. Bien sûr, il faut encore voir ce que le mangaka nous proposera par la suite, mais l’histoire générale prend plutôt bien, avec des dessins qualitatifs, renforçant l’immersion du lecteur.

Par ailleurs, saluons le travail d’édition de Doki-Doki, qui nous sert un papier souple et épais, sur lequel l’impression est de bonne facture. Même tarif pour la traduction de Jean-Benoît Silvestre, qui est plutôt fidèle à l’œuvre d’origine. C’est donc un sans faute du côté de la maison d’édition, soulignons-le !

Ainsi, et malgré un scénario très classique, Cautious Hero parvient à faire sourire et captiver avec son humour et ses phases de combat plutôt explosives. Les personnages sont plutôt bien développés et cette série saura sans doute plaire à tous les amateurs d’Isekai en quête d’une nouvelle lecture.