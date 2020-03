Why Nobody Remembers My World? : Présentation et avis sur le manga de Doki-Doki

Après vous avoir parlé du quatrième tome d’Egregor ce mercredi, nous allons prendre une toute autre direction, celle de Why Nobody Remembers My World? Il s’agit ici de la première série éditée chez Doki-Doki dont nous allons vous parler depuis l’ouverture de cette rubrique il y a maintenant un an. Et, pour cette visite-ci, il va être question d’un genre que nous n’avons pas encore abordé dans ces colonnes.

Why Nobody Remembers My World?, c’est une histoire qui débute en 2018 au Japon, de l’imaginaire de Arikan. Cette œuvre est, par ailleurs, une adaptation du light novel de Kei Sazane. Au pays du soleil levant, ce manga est pré-publié dans le magazine Comic Alive, à qui l’on doit par exemple la parution de Steins;Gate ou encore de Re:Zero. Un gage de qualité donc, en plus de permettre une certaine visibilité à un artiste qui ne fait qu’entamer son parcours professionnel.

Mais bref, ce n’est pas la biographie du mangaka ni du magazine à l’origine de sa publication qui nous intéresse. Alors, que vaut cette nouvelle série qui vient étayer un peu plus le catalogue de Doki-Doki ?

Un genre très utilisé, mais avec une pointe d’originalité

Première chose à savoir, c’est que le présent titre est issu du genre de l’Isekai. Si ce nom vous est un peu inconnu, sachez qu’il s’agit d’un genre très exploité et que vous connaissez tous, ne serait-ce que de nom grâce à des titres comme Sword Art Online ou Yureka. Oui, nous parlons, dans les grandes lignes, d’un genre qui s’évertue à plonger des personnages issus d’un monde dans un autre univers qui n’est pas le leur. Univers qui, dans la majorité des cas, s’avère être fictif.

Le pitch de base est plutôt rapide et assez simple. Notre héros, Kai Vento vit dans un monde où les humains partageaient la terre avec quatre autres races. Cependant, les humains et ces derniers ont toujours été en guerre, jusqu’à ce qu’un héros dénommé « Si le Prophète » parvienne à remporter la guerre et à enfermer les autres races. Ces dernières sont enfermées dans de grands tombeaux semblables aux pyramides d’Égypte, sur lesquels notre héros et ses collègues veillent afin d’empêcher tout ennemi d’en ressortir. Plutôt simple, pas vrai ?

Mais, bien entendu, tout ne pouvait pas bien se passer. Sinon, il n’y aurait pas d’histoire à nous raconter. Alors qu’il rejoignait Jeen, une amie, notre cher Kai est pris de vertiges et s’effondre sur le sol. A son réveil, ce dernier se trouve dans un monde semblable au sien, mais où l’histoire s’est déroulée bien différemment. Sid n’y a jamais vu le jour et les quatre autres races dominent la terre, réduisant les êtres humains en esclavage. Et, pour couronner le tout, Kai non plus n’a jamais exister en ce monde moderne ponctué d’éléments issus de la dark-fantasy. Ses amis ne le connaissent pas, il ne reconnaît plus rien, c’est dans un univers alternatif de son propre univers que ce dernier a atterri.

C’est d’ailleurs sur ce point que Why Nobody Remembers My World? gagne en originalité. Il n’est pas ici question d’un univers purement fictif mais bien d’une variante historique de celui dont notre héros est issu. Ce dernier connaît son monde par cœur, en connaît certains habitants mais tout le monde ignore qui il est. C’est une petite pointe originale qui ne manque pas de nous plaire et qui permet d’accentuer l’intérêt du lecteur. Après tout, un habitué de l’Isekai ne sera pas contre un peu de nouveauté dans un genre qui abonde dans tous les rayons mangas du Japon.

Un style visuel soigné et des décors travaillés

Ainsi, cette histoire nous emmène aux côtés de Kai alors qu’il découvre avec stupeur la nouvelle face de son monde. Comment est-il arrivé jusque-là ? Pourquoi n’a-t-il ici jamais existé et pourquoi tant de choses lui paraissent si connues alors qu’elles ne le sont pas ? C’est dans sa quête de compréhension et dans ses recherches que le lecteur s’incruste, accompagnant ce dernier dans un voyage qui s’avère d’ores et déjà troublant, rempli de surprises et de dangers.

Outre son histoire teintée d’originalité, Why Nobody Remembers My World? jouit également d’une autre force : la clarté de son univers. L’auteur nous pose toutes les bases nécessaires à la découverte et la compréhension de ce dernier, tout en nous présentant les enjeux présents pour notre personnage principal. Personnage qui, en plus d’évoluer dans un monde intriguant, se révèle rapidement attachant, même si certains éléments à venir dans l’œuvre semblent très prévisibles. On pense notamment à la suite des événements où Kai va, sans aucun doute, rejoindre la résistance afin de rendre à son monde une image plus familière à celui dont il provient.

Également, on peut dire qu’Arikan fournit un travail de grande qualité du côté du dessin. Ses décors sont soignés et tant les éléments contemporains que les éléments fictifs sont du plus bel effet. Sans parler des personnages, qui sont diablement bien présentés, avec des visuels plutôt impressionnants pour les autres races que les humains… même si Kai n’a bien entendu rien à envier aux autres races dans le soin qui lui a été apporté. Enfin, la sensation de mouvement de case en case est bien présente et permet de donner vie aux images, donnant un rythme des plus agréable à la lecture. Les affrontement sont, par ailleurs, très bien mis en scène. Un carton plein pour l’auteur donc !

Faut-il craquer pour Why Nobody Remembers My World?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette série remplie bien sa première mission : intéresser le lecteur. Le récit nous est présenté avec un rythme agréable à suivre, dans un monde présentant quelques originalités bienvenues et un personnage principal qui n’a rien à envier à d’autres représentants du genre. Une belle addition à son catalogue pour Doki-Doki.

Grâce à un style visuel qui fait plaisir à la rétine, le mangaka nous offre une œuvre immersive et intrigante. Son travail est soigné, complet et on ressent tout le désir de ce dernier de nous offrir une œuvre complète, qui saura plaire au grand public. Son sens du détail dans les décors et les personnages renforce d’ailleurs grandement la sensation d’immersion qui découle de son travail.

Ainsi, nous pouvons conclure en ajoutant que Why Nobody Remembers My World? est une série qui saura plaire à tous les amateurs d’Isekai. En plus, cette œuvre saura intéresser bon nombre d’amateurs de mangas en tout genre, notamment grâce à une histoire plaisante et posée correctement, avec des dessins des plus réussis. Un premier tome qui fait un sans faute pour une probable bonne pioche de l’éditeur.