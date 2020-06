L’événement The Guerrilla Collective repoussé d’une semaine

Tout comme bon nombre d’événements qui étaient prévus cette semaine, The Guerrilla Collective va décaler sa diffusion en soutien au mouvement Black Lives Matter. Initialement prévues ce week-end du 6 au 8 juin, les diverses présentations en direct sont repoussées à la semaine prochaine, du 13 au 15 juin.

Le même programme, une semaine plus tard

Les diffusions garderont le même planning à une semaine d’écart. Ce report rejoint donc celui de la présentation des jeux de la PlayStation 5, toujours sans nouvelle date, le PC Gaming Show et Future Games Show, fixés désormais au 13 juin, et le Summer of Gaming, qui débutera les festivités le 8 juin.

Dans le communiqué publié par les organisateurs, on peut y lire le soutien apporté au mouvement : « The Guerrilla Collective s’est réuni pour créer un espace où nous trouvons tous une voix pour nous soutenir mutuellement, notre industrie et notre travail. C’est l’effort cumulé d’incroyables et diverses équipes réunies pour la création d’un événement numérique pour apporter de l’espoir et du contenu positif au monde ».

« Nous reconnaissons que c’est le moment d’agir et de faire entendre la voix de la justice et du changement. Nous sommes unis pour le changement, pour la justice et pour soutenir Black Lives Matter. Nous annonçons maintenant que notre événement est déplacé aux 13, 14 et 15 juin. Nous préparons une diffusion en direct pour le 7 juin afin de mettre en valeur les voix noires de notre industrie, dédiée exclusivement à la présentation de jeux créés par des développeurs noirs, des titres mettant en avant des protagonistes noirs et des échanges avec ces créateurs. Nous aurons plus de détails à partager prochainement ».